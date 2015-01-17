В Парке имени 9 января прошел субботник от Комитет по строительству

Мероприятие стало частью общегородской акции "Добрый субботник".

Комитет по строительству принял участие в общегородском "Добром субботнике". Сотрудники Комитета по строительству и подведомственных учреждений убирали от листвы, веток и мусора парк имени 9 Января.

Во-первых, коллективизм укрепляет дух, а во-вторых комитет по строительству всегда участвует в мероприятиях, которые делают наш город красивее и лучше. Вы видите с каким хорошим настроением люди пришли на субботник. Все-таки после двух лет пандемии на свежем воздухе в коллективе всегда приятно проводить время и приносить пользу, - рассказал заместитель Председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга Артур Сливний

На всех площадках общегородского субботника работали точки по раздельному сбору мусора и опасных отходов. Эко-программу дополнили квесты, спортивно-танцевальные флешмобы и мастер-классы по созданию кормушек для птиц и поделок из вторсырья.

Видео: Piter.TV

