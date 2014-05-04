В Петербурге ищут подрядчика для завершения строительства школы в Ручьях

Проектом предусмотрено создание современной образовательной инфраструктуры.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявил конкурс на завершение строительства средней общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне Ручьи. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 3 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: подготовительные мероприятия с выносом инженерных коммуникаций и разметкой котлована должны быть завершены осенью 2025 года, а все строительные работы — к августу 2026 года.

В перечень работ входит облицовка фасадов, монтаж металлических конструкций, устройство кровли, установка витражных окон и дверей, а также внутренняя отделка помещений. Особое внимание уделено инженерным системам: подрядчику предстоит смонтировать системы водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, установить электрооборудование для бассейнов и систему оповещения при чрезвычайных ситуациях.

На первом этаже разместятся гардеробы для учащихся разных возрастов, медицинский блок, тренажерный зал, столовая для персонала и учебные классы. Верхние этажи отдадут под учебные помещения для начальной и средней школы, включая специализированный кабинет иностранных языков, библиотеку с архивным фондом и просторный актовый зал.

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Фото: портал "Строительный Петербург" (снимок носит иллюстративный характер)