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В Красном Селе завершается строительство пожарного депо
Сегодня, 12:33
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В Красном Селе завершается строительство пожарного депо

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Строительная готовность составляет более 90%.

В Красном Селе завершается строительство пожарного депо. На Кингисеппском шоссе, участок 1 расположилось здание пожарного депо на шесть автомашин. Данный объект был включен в Адресную инвестиционную программу (АИП) Санкт-Петербурга на 2022-2024 гг. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На территории депо также есть баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий, площадки для отдыха, стоянки для служебного автотранспорта (20 единиц), площадки при тренировочной башне и площадки для построения. Главное здание пожарного депо на шесть автомашин состоит из трех частей: производственной, административной и учебно-тренировочной башни.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, пусконаладка оборудования, внутреннего и наружного водоснабжения и водоотведения, устройство фасада, благоустройство территории, монтаж наружных электрических сетей и устройство постоянного ограждения. Строительная готовность составляет более 90%. К концу года планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В октябре на Петергофском шоссе достроили пожарное депо.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: красное село, пожарное депо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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