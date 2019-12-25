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Инженер в розыске и безработный открыли стрельбу на набережной Обводного канала
Сегодня, 9:50
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Инженер в розыске и безработный открыли стрельбу на набережной Обводного канала

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга проводит проверку после стрельбы на набережной Обводного канала. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация о стрельбе поступила стражам порядка 13 сентября. На месте происшествия задержали 34-летнего безработного и 28-летнего инженера автосервиса, который находится в федеральном розыске по делу о краже в Новгородской области. Мужчины стреляли в воздух из ружья.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мужчина открыл стрельбу по воде на лодочной станции в Ленобласти.

Фото: pixabay.com

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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