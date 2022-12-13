Аналитики Домклик Сбера рассказали, в каких регионах вырос спрос на ипотеку

По мнению аналитиков Домклик, укрепить спрос на жилищное кредитование помогли льготные ипотечные программы.

Аналитики Домклик изучили данные Сбера за март 2023 года и выяснили, жители каких регионов взяли больше ипотек. Как показала статистика, в марте было заключено более 103,3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 332 млрд рублей. По сравнению с февралём 2023 года, количество взятых ипотек выросло на 33,6%, объём – на 34,7%.

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в марте 2023 года. Процентный прирост по отношению к февралю 2023 для каждого региона показан в скобках.

Самый большой спрос на ипотеку Сбера в марте был зафиксирован в регионах с численностью населения до 1 млн человек: Хакасии (+81%), Мордовии (+46%) и Тыве (+45%). Из густонаселённых регионов наибольший интерес к ипотеке наблюдался в Санкт-Петербурге (+49%).

По мнению аналитиков Домклик, укрепить спрос на жилищное кредитование помогли льготные ипотечные программы.

"Господдержка". Спрос на эту программу в марте вырос на 63%. Причём наибольший интерес наблюдался в малочисленных регионах: Чечне, Магаданской, Мурманской, Орловской и Владимирской областях. В этих регионах количество сделок увеличилось более, чем в 2 раза.

Семейная ипотека. Спрос на программу вырос на 48%. Больше всего семейной ипотеки взяли жители небольших регионов: Кабардино-Балкарии, Дагестана, Калмыкии, Магаданской и Сахалинской областей. Количество сделок в этих субъектах РФ увеличилось в 2-3 раза.

IT-ипотека. Спрос вырос на 73%. Помимо резкого увеличения количества сделок также наблюдалось расширение географии пользователей. Добавились регионы Дальневосточного федерального округа (Амурская область, Камчатский край, Якутия), Южного (Астраханская область, Адыгея), а также небольшие регионы Центрального округа (Липецкая и Тамбовская области).

Сохранить спрос на ипотеку также помог сезонный всплеск интереса к загородной недвижимости. По данным Сбера, в марте было выдано 4,4 тыс. жилищных кредитов на строительство дома (+88%) и 3 тыс. — на покупку готового дома (+37%).

Фото: Piter.tv