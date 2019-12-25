Названы способы снизить расход топлива зимой

Когда на улице холодно, то расход топлива увеличивается за счет прогревания двигателя, салона, также на расход влияет и состояние дорог.

Специалисты рассказали, как можно снизить расход автомобильного топлива зимой. Об этом сообщил журнал "За рулем".

Когда на улице холодно, то расход топлива увеличивается за счет прогревания двигателя, салона, также на расход влияет и состояние дорог. Специалисты назвали самые просто способы хоть немного сократить расход топлива.

Первое, что посоветовали эксперты: во время прогревания вручную смахнуть снег с кузова, потом медленно тронуться, без разгона. В этом случае расход не будет летним, но минимально возможным. Эксперты советуют счищать весь снег с кузова, чтобы автомобиль стал легче, и нормализовалась сопротивление встречному потоку воздуха. Нужно периодически проверять давление в шинах, которое может падать во время мороза. А при низком давлении происходит повышенное сопротивление качению шин и перерасход топлива.

Из очевидного – зимой нужно использовать моторное масло меньшей вязкости. Из машины советуется убрать все лишнее, в том числе багажник с крыши. Также стоит обращать внимание на свою манеру езды – нужно водить плавнее, без ненужных ускорение и пробуксовок.

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Фото: Piter.tv