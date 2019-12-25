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В список СМИ-иноагентов добавили имена еще восьми человек
Сегодня, 17:21
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В список СМИ-иноагентов добавили имена еще восьми человек

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В списке уже 111 человек и организаций.

Минюст включил в список физлиц-иностранных агентов ещё восемь человек. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

В список вошли главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова*, писатель, ведущий "Эха Москвы" Виктор Шендерович*, журналисты Елена Владыкина*, Иван Беляев*, публицист Марат Гельман*, Андрей Алексеев*, а также участницы группы "Pussy Riot" Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*. 

На данный момент в список включены 111 физических и юридических лиц. 

*включен в реестр иностранных агентов Минюста

Фото: сайт Минюста

Теги: иноагенты, минюст
Категории: Лента новостей, Новости России,

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