В список СМИ-иноагентов добавили имена еще восьми человек

В списке уже 111 человек и организаций.

Минюст включил в список физлиц-иностранных агентов ещё восемь человек. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

В список вошли главный редактор журнала "Холод" Таисия Бекбулатова*, писатель, ведущий "Эха Москвы" Виктор Шендерович*, журналисты Елена Владыкина*, Иван Беляев*, публицист Марат Гельман*, Андрей Алексеев*, а также участницы группы "Pussy Riot" Надежда Толоконникова* и Вероника Никульшина*.

На данный момент в список включены 111 физических и юридических лиц.

*включен в реестр иностранных агентов Минюста

Фото: сайт Минюста