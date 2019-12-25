В Петербурге "сотрудница банка" оставила пенсионерку без 4,5 млн рублей

Злоумышленница убедила ее перевести деньги на резервные счета.

Днем 20 декабря в отдел полиции поступило заявление от 62-летней петербурженки, которая в результате аферы неизвестной осталась без 4,5 млн рублей.

Как стало известно Piter.TV, 1 ноября на ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей ПАО "ВТБ". Она рассказала о якобы мошеннических действиях на счету женщины и убедила ее перевести деньги на резервные счета. Так пострадавшая и поступила, переведя 4 521 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники похитили у петербурженки 300 тысяч рублей под предлогом продажи древесины.

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