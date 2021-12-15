Мошенники похитили у петербурженки 300 тысяч рублей под предлогом продажи древесины

Злоумышленники продавали пиломатериалы на сайте объявлений.

Неизвестный убедил 28-летнюю женщину перевести на чужую банковскую карту 300 тысяч рублей под предлогом продажи древесины. На поиск подозреваемых потребовалось почти полгода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жительнциа Красносельского района обратилась в полицию еще 29 июня 2021 года. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что двое мужчин продают пиломатериалы на сайте объявлений. 33-летнего подозреваемого задержали в гостинице на набережной Обводного канала, а 21-летнего молодого человека поймали у входа на станцию метро "Лиговский проспект". У них дома провели обыски, были изъяты 6 банковских карт, мобильный телефон, 1 SIM-карта. Расследование продолжается.

Ранее Piter TV писал о том, что петербургская 85-летняя пенсионерка отдала "внучке" 360 тыс. рублей на лечение.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО