В Петербурге запустили новый механизм помощи очередникам в приобретении жилья

Они смогут покупать квартиры в отремонтированных домах по льготной стоимости.

Новый механизм помощи очередникам Петербурга в приобретении жилья "Социальная ипотека" был запущен 4 октября. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Теперь квартиры в домах адресного перечня программы "Доступное жилье" доступны для участников других жилищных программ. В частности, они смогут приобретать жилье в отремонтированных домах по льготной стоимости.

В случае, если социальной выплаты будет недостаточно, получится оформить льготную ипотеку в "Центре доступного жилья".

Ранее мы рассказывали о том, что в 2023 году квартиры получат более двух тысяч очередников в Петербурге.

Фото: Телеграм / Александр Беглов