Опубликовано видео момента схода снежной лавины на горнолыжном курорте в Швейцарии

Под толщей снега может находится 10-12 горнолыжников.

Накануне, 19 февраля, около 16 часов по московскому времени на горнолыжном курорте в Швейцарских Альпах сошла мощная снежная лавина.

Лавина сошла на одну из горнолыжных трасс на курорте Кран-Монтана в районе Плэн-Морт. Снежная масса накрыла около 400 метров трассы. В это время на спуске было больше сотни лыжников. Под толщей снега могли оказаться 10-12 человек. На помощь первыми пришли не пострадавшие лыжники, затем прибыли на место ЧП спасатели.

На данный момент известно о спасении 4х человек. Все они травмированы, но живы. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщается, что предупреждения о сходе лавин не было. Есть ли среди заваленных людей российские туристы, неизвестно.

Один из лыжников снимал свой спуск на видео и снял момент схода лавины. На видео отчетливо видно, как огромная снежная масса сметает несколько человек. Слышатся крики.

Видео: Gazeta Agora

Фото: YouTube/Tele Italia Notizie, Gazeta Agora