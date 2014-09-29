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В Ленобласти после смерти ребёнка-скейтбордиста возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти после смерти ребёнка-скейтбордиста возбудили уголовное дело

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После падения в тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где 12 августа скончался.

Во Всеволожском районе по факту смертельного травмирования ребенка на скейтборде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленобласти.

Следственным отделом по Всеволожску по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 15 июля 2024 года малолетний упал со своего детского скейтборда в посёлке Дубровка. Он находился там со своей мамой. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где 12 августа скончался.

Как отметили следователи, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. 

Фото: pxhere

Теги: дети, падение, скейтборд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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