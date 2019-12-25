На Кронштадтской транспортной развязке в аварии погиб 23-летний водитель

По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Кронштадтской транспортной развязке. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 12 октября, около 19:30 на Кронштадтской транспортной развязке, (127 км) 57-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением и совершил наезд на водоналивное ограждение. После этого он совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением 23-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Nissan госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данному факту проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: ДТП на Лиговском проспекте с участием такси попало на видео.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург