Стало известно, сколько китайских студентов учатся в Петербурге

По словам генконсула Китая, до пандемии в Петербурге обучались более 8 тысяч китайских студентов.

Генеральный консул Китая в Петербурге Ван Вэньли рассказала "Петербургскому дневнику" о том, как пандемия коронавируса повлияла на обучение студентов из Поднебесной в Петербурге.

По словам генконсула Китая, до пандемии в Петербурге обучались более 8 тысяч китайских студентов. В 2020 году были организованы временные рейсы для тех, кому было необходимо вернуться в Китай. При этом около 2500 человек остались в Петербурге для продолжения учебы.

В условиях пандемии китайские студенты находятся в центре внимания работы Генерального консульства Китая. В том числе удалось вакцинировать 672 китайских студента российской вакциной от коронавируса.

Ранее студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики.

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