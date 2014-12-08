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После открытия границ в РФ приехали более 11 тысяч автомобилей из стран Прибалтики и Скандинавии
Сегодня, 13:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После открытия границ в РФ приехали более 11 тысяч автомобилей из стран Прибалтики и Скандинавии

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Россия открыла сухопутные границы 15 июля.

С 15 по 19 июля российскую границу с Латвией, Эстонией, Финляндией и Норвегией пересекли 11 664 автомобиля. Это на 27 % больше, чем за период с 8 по 12 июля. Об этом сообщил "МК в Питере".

В Северо-Западном таможенном управлении отметили, что большая часть тех, что ехал в РФ на ПМЖ, пересекал границу со стороны Франции, Латвии и Германии.

Россия открыла сухопутные границы 15 июля. Первые выходные после открытия границ собрали в Финляндии 20 тысяч петербуржцев. Также предприимчивые жители Северной столицы не обошли вниманием рост интереса к оформлению финских виз и начали продавать места в очереди на получение документов.

Фото: Pexels

Теги: латвия, финляндия, эстония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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