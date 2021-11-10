Бельский рассказал, сколько депутатов ЗакСа Петербурга сделали прививку от COVID-19

Глава петербургского парламента сказал, что он поддерживает вакцинацию.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский прокомментировал введение ограничений в Петербурге и поделился отношением к вакцинации. По его словам, меры предпринимаются "не от хорошей жизни". Его слова передал телеканал "Санкт-Петербург".

Бельский отметил, что сейчас нет лекарства от коронавируса, поэтому "вакцинация — это основной приоритет, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни".

Если граждане будут вакцинироваться, то деньги, которые сейчас выделяются на борьбу с пандемией, можно будет направить на другие цели.

Председатель городского парламента рассказал, что прививку сделали 96% депутатов. Остальные перенесли заболевание. Среди переболевших, например, Михаил Амосов, Борис Вишневский.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга