  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД рассказали, сколько в Петербурге пропало людей с начала 2021 года
Сегодня, 16:06
162
nastya960

В МВД рассказали, сколько в Петербурге пропало людей с начала 2021 года

0 0

Помимо взрослых, за три месяца пропало и немало детей.

"Невские Новости" узнали в пресс-службе ГУ МВД, сколько человек пропало в Петербурге с начала 2021 года.

За три месяца было заведено 78 дел по розыску пропавших без вести взрослых людей, прекращено 89 дел. В отношении несовершеннолетних было заведено 91 дело, прекращено 93 дела.

Всего за первые два месяца в Петербурге и Ленобласти пропали 67 детей. Больше половины из них – младше 12-ти лет. 

В начале апреля стало известно, что актер "Молодежки" ищет пропавшего в Петербурге родственника.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, пропали
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Голубев Михаил
Сегодня 17:15

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, можешь убедиться сам----- http://srt.vg/trax
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии