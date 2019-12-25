В МВД рассказали, сколько в Петербурге пропало людей с начала 2021 года

"Невские Новости" узнали в пресс-службе ГУ МВД, сколько человек пропало в Петербурге с начала 2021 года.
За три месяца было заведено 78 дел по розыску пропавших без вести взрослых людей, прекращено 89 дел. В отношении несовершеннолетних было заведено 91 дело, прекращено 93 дела.
Всего за первые два месяца в Петербурге и Ленобласти пропали 67 детей. Больше половины из них – младше 12-ти лет.
В начале апреля стало известно, что актер "Молодежки" ищет пропавшего в Петербурге родственника.
Фото: Piter.tv
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