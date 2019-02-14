В Петербурге на водоемах за зимний сезон погибло пять человек

Штраф за выход на лёд составляет до пяти тысяч рублей.

Стало известно, сколько человек в этом зимнем сезоне погибли на водоемах. Об этом сообщил Peterburg2.

Как стало известно от начальника Поисково-спасательной службы Петербурга Юрия Данчука, в этом зимнем сезоне количество погибших достигло 5 человек. Он отметил, что уже составлено более 100 протоколов об административном правонарушении. И только за прошедшие выходные дважды оторвалась льдина. Специалисты спасли 9 человек, в том числе ребенка.

Самые опасные места на данный момент в плане ледовой обстановки – Финский залив.

Штраф за выход на лёд составляет до пяти тысяч рублей.

Фото: pexels