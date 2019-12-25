В Петербурге 6 июня будет бушевать ветер

В городе на Неве пройдут ливни.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 6 июня. Порывы ветра будут достигать 23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В городе на Неве пройдут ливни. Синоптики обещают грозы. В некоторых районах выпадет град.

В Ленинградской области в четверг, 6 июня, ожидается жаркая погода без существенных осадков. Утром, начиная с западных районов, ожидается увеличение облачности, утром местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни, грозы, град. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днем северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозах кратковременное усиление в порывах 15-20 м/с.

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июня объявили "желтый" уровень погодной опасности.

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