В Петербурге 6 июня объявили "желтый" уровень погодной опасности

Будет идти дождь, местами – ливень. Кроме того, возможны грозы и град.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы, дождя и града. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 15:00 6 июня до 00:00 7 июня на территории города на Неве объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь, местами – ливень. Кроме того, возможны грозы и град.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожно-транспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов.

Фото: Piter.TV