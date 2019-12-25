Эксперты прокомментировали первый крупный штраф в отношении Google

Эксперты полагают, что компания выплатит штраф и не будет ждать дальнейших санкций.

Google получил оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российскими законами контента. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что эпоха небольших штрафов для IT-компаний подошла к концу. "Первопроходцем" для новых требований стал Google. Компания, как отмечается, помимо прочих нарушений блокировала YouTube-каналы российских СМИ и угрожала российским властям прекратить фильтровать поисковую выдачу. Последней каплей стало удаление канала "Царьгрда ТВ", а также нежелание удалять запрещенный контент.

Теперь важной задачей является взыскание этих денег с компании, для чего по закону РКН вполне может применить богатый инструментарий средств принуждения: списания со счетов российской "дочки", замедление трафика, запрет на работу с рекламой в России и блокировку ресурса в стране. сказали эксперты.

Однако до таких серьезных мер вряд ли дойдет, так как компания понимает, что лучше все-таки заплатить.

Фото: Pexels