Петербургский восьмиклассник пообещал взять в заложники школу, если с ним не встретится Путин

Подозреваемый восьмиклассник был опрошен и передан матери.

Восьмиклассник из Петербурга потребовал встречи с Владимиром Путиным. В противном случае, он пообещал взять в заложники учащихся городской школы. Об этом стало известно Piter.tv.

В администрацию президента с электронного адреса поступило следующее письмо:

Уважаемый Владимир Владимирович, я требую от вас немедленно приехать в Санкт-Петербург и встретиться со мной, дав гарантии, что мы победим ***, взяв их ключевые города. Если вы не выполните мой ультиматум, клянусь богом, я беру Мосина и возьму в заложники школу в Санкт-Петербурге, в которой я являюсь учеником. Решать вам, Владимир Владимирович.

К письму прилагалась фотография, на которой видна рука и фрагмент предмета, похожего на винтовку Мосина.

При осмотре школы взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. По решению администрации эвакуация не проводилась. Подозреваемый восьмиклассник был опрошен и передан матери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv