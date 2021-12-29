В Петербурге школьница попала в больницу с разрывом левой почки

Со слов матери, 17 января в школе ее дочь ударила стулом одноклассница (данные устанавливаются).

Пятиклассница попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как ее стулом ударила одноклассница. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка поступила в больницу днем 18 января. У нее диагностировали разрыв левой почки 4 степени и паранефральную гематому. Она находится в тяжелом состоянии и опросу не подлежит.

Со слов матери, 17 января в школе ее дочь ударила стулом одноклассница (данные устанавливаются).

Ранее девочка сломала копчик в Яблоневом саду. Она каталась на ватрушке и получила травму.

Фото: Piter.tv