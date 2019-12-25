Школьница попала в больницу из-за химических экспериментов дома

Одна из колб взорвалась.

Петербурженка устроила небольшой взрыв во время опытов в квартире на проспекте Металлистов. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 16-летняя школьница проводила дома химический эксперимент, когда одна из колб взорвалась. Содержимое попало на девушку, ей понадобилась помощь врачей.

Врачи диагностировали у пострадавшей химические ожоги лица и шеи II и III степени. Сейчас за состоянием школьницы наблюдают медики.

Накануне в квартире на Тореза доберман укусил за голову 12-летнюю девочку.

Фото: pxhere