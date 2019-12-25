Школьница попала в больницу из-за химических экспериментов дома

Петербурженка устроила небольшой взрыв во время опытов в квартире на проспекте Металлистов. Об этом стало известно Piter.tv.
По предварительной информации, 16-летняя школьница проводила дома химический эксперимент, когда одна из колб взорвалась. Содержимое попало на девушку, ей понадобилась помощь врачей.
Врачи диагностировали у пострадавшей химические ожоги лица и шеи II и III степени. Сейчас за состоянием школьницы наблюдают медики.
Накануне в квартире на Тореза доберман укусил за голову 12-летнюю девочку.
Фото: pxhere
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