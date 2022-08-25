В Калининском районе появилась школьная столовая с зонами для учеников разных классов

При проектировании были учтены пожелания школьников.

Пресс-служба администрации Калининского района показала, как выглядит современная столовая в школе №79. Она стала победителем конкурса "Школьная столовая глазами ученика: обновленный формат". Дизайн придумывали ученики 5-11 классов под руководством наставников.

Ремонт в помещении сделал поставщик питания — компания "Альфа-Провиант" — на собственные средства. По словам директора компании Светланы Ланенковой, школьникам нравится, когда их столовая выглядит как кафе или фуд-корт с разными зонами, что и было учтено в проекте.

Здесь будет зона для питания старшеклассников, высокие столы, подсветка. Здесь будет огромная красивая репродукция с правильным питанием. Дальше у нас планируется зона для питания учителей. Здесь будут удобные диваны, столики.

За одну перемену работники столовой обслуживают 160 детей.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что новый хлебный цех запустили в Петербурге.

Видео: администрация Калининского района