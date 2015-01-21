Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в Московском районе

В школе смогут обучаться до 42 ребят с инвалидностью.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Московском районе. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

Школа находится на улице Глеба Успенского, 9, строение 1. Четырехэтажное здание будет рассчитано на 825 школьников. Общая площадь составляет 18 264, 5 "квадратов". Ранее на этом месте находился вагоностроительный завод, поэтому застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Пушкин" воссоздал элементы фасадов цехов.

В образовательном учреждении будут два бассейна, два спортзала для занятий игровыми видами спорта и гимнастикой, учебные и компьютерные классы, библиотека, читальный зал, актовый зал.

В школе смогут обучаться дети с инвалидностью. Для них предусмотрены подъемные устройства и лифты.

Учреждение откроется уже в новом учебном году.

Ранее петербургский Госстройнадзор в суде выступил против незаконной надстройки и реконструкции здания на улице Академика Павлова.

Фото: ВКонтакте / Госстройнадзор Санкт-Петербурга