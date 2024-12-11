В ЖК "Солнечный город" построили школу на 1375 мест

В состав спортивного кластера впервые вошла площадка для игры в большой теннис.

В жилом квартале "Солнечный город" на улице Ивана Куликова застройщик завершил строительство школы на 1375 мест. Разрешение на ввод школы в эксплуатацию было выдано 28 декабря 2024 года. Учреждение откроется в 2025 году, уточнил портал "Строительный Петербург".

Трёхэтажное здание выполнено в П-образной форме. Помимо учебных классов в нем разместился актовый зал, два современных бассейна и три спортивных зала. Также оборудованы мастерские, лаборатории, библиотека и столовая.

Во внутреннем дворе находится площадка для уличных мероприятий и торжественных линеек. На пришкольной территории создан большой спортивный кластер – футбольное поле, комбинированные площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, уличные тренажеры и полоса препятствий. В состав кластера впервые вошла площадка для игры в большой теннис.

На данный момент застройщик ведет строительство еще 8 школ на 9000 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"