Сбер на саммите "Россия – Африка" представил цифровые технологии для бизнеса

Африка видит перспективы применения российских технологий в цифровизации бизнеса.

Бизнес Африки сможет взять на вооружение российские цифровые технологии для бизнеса. О своих продуктах на питч-сессии форума "Россия – Африка" рассказала команда Сбера.

Сервис SberJazz обеспечит комфортное и защищенное общение в формате видеоконференции, а чат-бот SalutBot возьмёт на себя работу с клиентами.

Мы предлагаем наше решение для бизнеса, которое называется "Салют для Бизнеса". Это решение на основе всех наших технологий, которые мы используем в России. Соответственно, это и речевая платформа, и решения на основе наших устройств, это и приложение SberJazz, в котором есть транскрибация. То есть, все решения, которые есть в России, мы предлагаем для наших будущих партнёров в Африке. Александр Мерщий, руководитель направления Сбера

Не обошлось и без актуальных сервисов по созданию цифрового аватара и нейросетей. Высокий интерес гостей форума к питч-сессии подтвердил: Африка видит перспективы применения российских технологий в цифровизации бизнеса.

Также Сбер представил на форуме "Россия – Африка" линейку умных устройств.

Фото и видео: Piter.tv