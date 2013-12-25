Сергей Семак планирует продлить контракт с сине-бело-голубыми

Наставник спортсменов прокомментировал ситуацию с возможным переходом Артема Дзюбы в другой клуб.

Главный наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что планирует продлить контракт с сине-бело-голубыми. Тренер ведет переговоры с руководством клуба. Об этом сообщили в главном телеграм-канале команды.

Пункт моего контракта о продлении активирован. Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений. Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

Кроме того, наставник спортсменов прокомментировал ситуацию с возможным переходом Артема Дзюбы в другой клуб. Тренер попросил вопросы по поводу игрока сине-бело-голубых задавать не ему, а руководству.

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Фото: телеграм / Футбольный клуб "Зенит"