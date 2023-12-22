Петербуржцев предупредили о сбое в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД

Петербуржцы не могут зарегистрировать транспорт и заменить права. Автомобилистов просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сбой наблюдается во многих регионах России. В настоящее время специалисты принимают меры к устранению причин технического сбоя. Петербуржцев просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О возобновлении оказания услуг подразделениями ГИБДД будет сообщено дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.

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Фото: Piter.tv