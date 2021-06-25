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Полицейские разыскивают водителя, сбившего коляску с младенцем на Заводской улице
Сегодня, 13:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские разыскивают водителя, сбившего коляску с младенцем на Заводской улице

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В результате наезда коляска перевернулась и ребенок выпал на дорогу.

Полицейские разыскивают водителя, сбившего коляску с младенцем на Заводской улице, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, у дома 15 по улице Заводская неустановленный водитель, управляя автомобилем Ford Focus, наехал на коляску, где находился младенец. После чего автомобилист скрылся с места ДТП.

В результате наезда коляска перевернулась и ребенок выпал на дорогу. Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Фото: pxhere

Теги: дети, заводская улица, коляска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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