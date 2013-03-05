Сбер: Петербург стал лидером по темпам роста расходов на посещение учреждений культуры и мест отдыха

Всего по данным лаборатории СберИндекс, в июне-июле 2022 года жители и гости российских миллионников потратили на посещение мест культуры и отдыха на 44% больше денег, чем в прошлом году.

Санкт-Петербург стал лидером среди городов-миллионников по темпам роста общего объема расходов жителей и гостей на посещение учреждений культуры и мест отдыха в июне-июле текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Прирост в северной столице составил 54%, на втором месте — Москва (+51%), а на третьем — Воронеж (+49%).

Всего по данным лаборатории СберИндекс, в июне-июле 2022 года жители и гости российских миллионников потратили на посещение мест культуры и отдыха на 44% больше денег, чем в прошлом году. Это затраты на покупку билетов и сопутствующих товаров, и услуг при посещении достопримечательностей, выставок, парков и так далее.

Кроме того, по данным Геосервиса 2ГИС, в первые два месяца лета 2022 года количество поисков музеев, парков, художественных галерей и выставок на картах крупнейших городов России выросло на 38% в сравнении с июнем-июлем 2021 года.

Самый значительный среди миллионников рост интереса отмечен в Москве: музеи и парки на карте столицы в июне-июле 2022 года искали на 52% чаще, чем в первые два месяца лета в прошлом году. В тройку лидеров по приросту внимания к таким локациям также вошли Нижний Новгород (+47%) и Казань (+45%).

Санкт-Петербург на седьмом месте по проценту прироста поиска мест культуры и отдыха (+36%), однако по общему количеству таких поисков северная столица уверенно лидирует, опережая Москву (она на втором месте) и остальные города-миллионники.

Фото: Piter.tv

