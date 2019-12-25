Петербуржцы могут получить карту Сбера с доставкой на дом в удобное для себя время

Доставка карт Сбера также доступна в Ленинградской области.

Петербуржцы могут не тратить время на посещение отделений банка благодаря сервису доставки дебетовых и кредитных карт Сбера. Жители Северной столицы и ее окрестностей могут бесплатно получить банковскую карту на дом в удобное для себя время.

Доставка карт Сбера также доступна в Ленинградской области – в Мурине, Кудрове, Буграх, Всеволожске, Гатчине и других населенных пунктах. В общей сложности сервис действует более чем в 100 городах России и продолжает расширяться.

Жизнь в мегаполисе из-за его масштабов и расстояний заставляет считать каждую минуту. И ценится тот сервис, который подстраивается под человека, а не наоборот. Мы предлагаем петербуржцам экономить время и получать банковскую карту на комфортных для них условиях, оставляя ресурсы для самого ценного – себя и своих близких. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Процесс оформления прост: в приложении СберБанк Онлайн в разделе "Кошелёк" нужно нажать "+", выбрать необходимую карту и указать опцию "Доставить курьером". После этого остается лишь ввести адрес и удобное время получения. Для тех, кто хочет перевыпустить карту достаточно выбрать свою карту, перейти в "Настройки", нажать "Перевыпустить" и далее "Доставить курьером".

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)