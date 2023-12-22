saypink! | концерт на крыше

Концерт состоится 31 мая в 20:00. Для зрителей старше 12 лет.

Минский поп-рок коллектив saypink!, основанный в 2017 году Никитой Шимановичем и Владиславом Кройтором, выступит с большим концертом на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST.

Альбомы saypink! помогают и вдохновляют тысячи фанатов, даря чувство свободы, бесконечной молодости и самой крутой вечеринки. Новое шоу, мощный звук и свет, слэм, вид с петербургской крыши на закат и залив – всё это ждет вас 31 мая на Roof Place. Концерт пройдет в рамках большого тура в поддержку нового альбома "Когда погаснет свет".

За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 300 мероприятий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, IOWA, "Сурганова и Оркестр", Полины Гагариной, Therr Maitz и многих других.

Фото: предоставлено организаторами