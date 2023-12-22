Roof Fest объявляет новый сезон концертов на крыше в Петербурге

Публику ждет долгожданная атмосфера настоящих летних опен-эйров, а также выступления лучших артистов на набережной арт-кластера Брусницын. На сегодняшний день известны даты и имена первых артистов: 24 мая – Элджей, 31 мая – Saypink!, 20 июня – polnalyubvi, 22 июня – Ева Польна, 14 июля – "Моральный Кодекс", 4 августа – IOWA, 8 сентября – ХАСКИ. Расписание будет пополняться, а публику ждет множество интересных анонсов и самых неожиданных артистов.
Также в этом сезон фестиваль ROOF FEST продолжает сотрудничать с благотворительными фондами "Ночлежка", "Доброделы", "МойМио".
ROOF FEST – это петербургский музыкальный проект, который за 12 лет провёл уже более 300 событий, среди которых концерты Леонида Агутина, Димы Билана, The Hatters, Лолиты, Полины Гагариной, проектов "Сурганова и Оркестр", Therr Maitz и многих других.
Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все