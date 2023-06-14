Петербуржцы назвали самые популярные социальные сети

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели опрос, в ходе которого выяснилось отношение петербуржцев к социальным сетям и блогерам.

Оказалось, что 32% опрошенных пользуются Telegram, 31% – "ВКонтакте", 21% – YouTube, 4% – TikTok, 3% – "Одноклассники" и 1% – Rutube.

На вопрос: "С какой целью в первую очередь вы пользуетесь социальными сетями?" 38% респондентов выбрали просмотр новостей друзей и знакомых, 23% – "другое", 19% – просмотр блогерского контента, 9% – просмотр фильмов.

Фото: pxhere