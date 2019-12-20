Киноресурс опубликовал самые ожидаемые фильмы 2020 года

На первой строчке рейтинга оказалась картина Кэти Янь "Хищные птицы".

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года.

На первой строчке рейтинга оказалась картина Кэти Янь "Хищные птицы". В фильме супергероини противостоят преступному лидеру Черной Маске. На втором месте находится работа Джеффа Фаулера "Соник в кино" и на третьем – боевик Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик". Это картина является продолжением фильма "Лучший стрелок".

Также в десятке оказались "Не время умирать", "Мулан", "Дюна", "Черная вдова", "Чудо-женщина: 1984", " Форсаж 9", " King"s Man: Начало".

Четвертую часть "Мажора" покажут в 2021 году.