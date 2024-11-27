Петербуржцы жалуются на неработающие сайт и приложение ФНС

Такая же проблема наблюдается по всей России.

Петербуржцы, как и многие россияне, в последние несколько дней столкнулись с тем, что не могут оформить налоговый вычет на сайте ФНС после того, как в личные кабинеты подгрузились доходы за 2024 год. С такой проблемой столкнулись и в редакции Piter.tv: уже как 2 дня при загрузке документов то выскакивает "непредвиденная ошибка", то вовсе говорится о проблеме с электронной подписью. Спойлер: обновление страницы, удаление кэша, отзыв электронной подписи и создание новой не помогают решить проблему.



Скриншот: Piter.tv (личный кабинет на сайте ФНС)

Судя по данным сайта downdetector (детектор сбоев), с такой проблемой столкнулись многие.



Скриншот: сайт downdetector

В Telegram-канале ФНС РФ тоже нарастает возмущение, но официального ответа на вопрос, когда заработают личные кабинеты, нет до сих пор.







Скриншоты: официальный телеграм-чат ФНС России

Piter.tv попытался связаться с пресс-службой ФНС РФ по Санкт-Петербургу, но по номерам телефонов, указанных на сайте, не удалось дозвониться ни с первой, ни с третьей попытки. В технической поддержке не сразу, но ответили следующее:



Скриншот: Piter.tv

Главное фото: сайт ФНС РФ