Русский музей представил уникальную выставку в честь своего 125-летия

Выставка уже ждет своих гостей с 29 июля.

Русский музей открыл выставку с более 1500 произведениями, собранными благодаря дарителям. Работы 19-21 веков представлены в Михайловском замке, Мраморном и Строгановском дворцах.

"Продаются электронные билеты, прежде всего, по сеансам. Промежутки между сеансами мы стараемся уже сокращать. Экскурсии не более пяти человек, но будет с Роспотребнадзором согласовывать увеличение количества". Владимир Гусев, гендиректор Русского музея

Среди дарителей — члены императорской семьи, известные меценаты и знаменитые художники. Большую коллекцию произведений художников Серебряного века подарил ученый Борис Окунев.

Живопись, скульптуру и графику второй половины 19 века – первой половины 20 века можно посмотреть в Корпусе Бенуа. Некоторые из картин посетители увидят впервые.

"Потрясли совершенно работы Айвазовского, я вообще его очень люблю. Удалось увидеть его знаменитую работу "Всемирный потоп", довольна, детям очень интересно". Наталья Голубева, посетитель

Видео: Piter.TV