Полицейские разыскивают мужчину, который похитил деньги у жительницы Ленобласти под предлогом покупки квартиры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают мужчину, который похитил у пенсионерки деньги под предлогом покупки квартиры. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 июля в полицию обратилась 74-летняя жительница посёлка Бугры. Она рассказала, что в начале этого года, находясь в Казани, передала 9 500 000 рублей своему знакомому на покупку квартиры. После этого мужчина перестал выходить на связь и деньги не вернул, недвижимость им так и не приобретена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее задержали курьера мошенников, которые лишили пенсионерку с Ланского шоссе 2,7 млн рублей.

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