Они считают, что некоторые санкции были введены неграмотно.

Рост цен на топливо и удобрения в Европе вызывает жесточайшее давление на фермеров. По словам экспертов Telegram-канала "Мейстер", из-за этого они выходят на демонстрации.

Накануне митинг прошел в Мадриде. 150 тысяч человек выступали против кратного роста цен на удобрения. Акции с меньшим количеством участников прошли и в других странах Европы.

Все это, позволим себе заметить, происходит всего после трех недель с начала украинского кризиса. Что же будет потом, если европейские рестрикции приведут к неурожаю и дальнейшему росту цен на продовольствие? задаются вопросом эксперты.

Эксперты отметили, что попытки усиления санкций в отношении поставок углеводородов из России сильно ударили и по самим западным странам.

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