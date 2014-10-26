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Эксперты прокомментировали 150-тысячный митинг в Мадриде
Сегодня, 10:17
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали 150-тысячный митинг в Мадриде

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Они считают, что некоторые санкции были введены неграмотно.

Рост цен на топливо и удобрения в Европе вызывает жесточайшее давление на фермеров. По словам экспертов Telegram-канала "Мейстер", из-за этого они выходят на демонстрации.

Накануне митинг прошел в Мадриде. 150 тысяч человек выступали против кратного роста цен на удобрения. Акции с меньшим количеством участников прошли и в других странах Европы. 

Все это, позволим себе заметить, происходит всего после трех недель с начала украинского кризиса. Что же будет потом, если европейские рестрикции приведут к неурожаю и дальнейшему росту цен на продовольствие? 

задаются вопросом эксперты.

Эксперты отметили, что попытки усиления санкций в отношении поставок углеводородов из России сильно ударили и по самим западным странам.

Фото: Pexels 

Теги: митинг, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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