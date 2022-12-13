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В Тихвине сотрудники Росгвардии спасли женщину от падения из окна
Сегодня, 13:24
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В Тихвине сотрудники Росгвардии спасли женщину от падения из окна

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Местная жительница была сильно пьяна.

В субботу, 27 мая, в Тихвине сотрудники Росгвардии спасли женщину от падения из окна. Инцидент произошел на улице Борисова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Местная жительница сидела на раме. Она могла упасть с высоты пятого этажа. Один из сотрудников Росгвардии вступил с женщиной в диалог, чтобы отговорить от необдуманного поступка. Двое других росгвардейцев в это время вскрывали двери в комнату. Женщину схватили и вернули в помещение. 

Выяснилось, что она была пьяна. После осмотра медики доставили ее в городскую больницу.

Ранее на Piter.tv: в двухкомнатной квартире на Большом проспекте П.С. горели окна.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга

Теги: росгвардия, спасение, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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