Местная жительница была сильно пьяна.

В субботу, 27 мая, в Тихвине сотрудники Росгвардии спасли женщину от падения из окна. Инцидент произошел на улице Борисова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная жительница сидела на раме. Она могла упасть с высоты пятого этажа. Один из сотрудников Росгвардии вступил с женщиной в диалог, чтобы отговорить от необдуманного поступка. Двое других росгвардейцев в это время вскрывали двери в комнату. Женщину схватили и вернули в помещение.

Выяснилось, что она была пьяна. После осмотра медики доставили ее в городскую больницу.

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга