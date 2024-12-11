Петербургские росгвардейцы помогли китайскому туристу вернуть забытый рюкзак

Он забыл его в каршеринге. Так как мужчина сразу завершил аренду, машиной уже воспользовался другой водитель.

Сотрудники Росгвардии помогли китайскому туристу вернуть рюкзак, забытый в каршеринге. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На площади Растрелли днём 22 января к наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился взволнованный иностранец. С помощью программы-переводчика в смартфоне правоохранителям удалось выяснить у туриста, что он потерял свой рюкзак с документами, личными вещами, ноутбуком и деньгами.

Как оказалось, к Смольному собору он приехал на каршеринге, в котором, вероятнее всего, и оставил свои вещи. Но на месте парковки иномарки уже не было. Так как мужчина сразу завершил аренду, машиной уже воспользовался другой водитель.

Росгвардейцы успокоили туриста, связались со службой поддержки каршеринговой компании и установили, где припарковал автомобиль последний арендатор. После этого забытый рюкзак был найден и возвращен законному владельцу. Все вещи и ценности были на месте.

Гражданин Китая поблагодарил росгвардейцев за оперативную помощь в трудной ситуации.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти