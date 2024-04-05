В Ленобласти стартует реставрация крепости Корела

Планируемый объем финансирования – 700 млн рублей.

О начале самой масштабной в истории крепости Корела реставрации сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Приозерский район.

Сначала работы будут проходить в Круглой башне, Северо-Западной и Юго-Западной куртинах, Клок-бастионе, Старом Арсенале, Пороховом погребе и Кавальер-бастионе.

После этого будут восстанавливать Юго-Восточную и Северо-Восточную куртины, Басту-бастион, Новый арсенал и Тенали с воротами.

Планируемый объем финансирования – 700 млн рублей. Проектные работы – 2025-26, реставрационные работы на площадке – 2027-29 годы.

Также Ленобласть ускоряет реновацию школ и детских садов.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко