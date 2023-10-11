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Гранитные плиты на Дворцовой набережной отремонтируют к 2025 году
Сегодня, 11:45
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Гранитные плиты на Дворцовой набережной отремонтируют к 2025 году

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Работы начались в феврале.

До января следующего года будет идти ремонт участка Дворцовой набережной от Прачечного до Эрмитажного моста. Об этом 7 октября пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу СПб ГБУ "Мостотрест". 

Работы начались в феврале. В рамках ремонта меняют поврежденные гранитные плиты на мостах и набережной. В настоящее время часть спусков уже переложили. 

Следующим этапом реставрации станет участок от Троицкого до Дворцового моста, и он стартует в 2025 году. 

Ранее на Piter.TV: на Московской площади запланирована реставрация памятника Ленину. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гранитные плиты, дворцовая набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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