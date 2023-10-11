Гранитные плиты на Дворцовой набережной отремонтируют к 2025 году

Работы начались в феврале.

До января следующего года будет идти ремонт участка Дворцовой набережной от Прачечного до Эрмитажного моста. Об этом 7 октября пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу СПб ГБУ "Мостотрест".

Работы начались в феврале. В рамках ремонта меняют поврежденные гранитные плиты на мостах и набережной. В настоящее время часть спусков уже переложили.

Следующим этапом реставрации станет участок от Троицкого до Дворцового моста, и он стартует в 2025 году.

Ранее на Piter.TV: на Московской площади запланирована реставрация памятника Ленину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)