До конца 2022 года планируется завершить обновление кровли Ладожского вокзала

Все ремонтные работы планируется завершить до конца 2023 года.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) рассказала о ходе ремонта на Ладожском вокзале.

На первом этапе были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзала, установлены четыре подъемника для маломобильных пассажиров в пригородной зоне. Также были заменены два эскалатора и входные двери вестибюля, ведущие к метрополитену. В залах ожидания на четвертом этаже заменили напольное покрытие. До конца 2022 года планируется завершить обновление кровли здания.

Планируется замена еще двух эскалаторов, ведущих от метро к вокзалу и пригородным поездам. В зале ожидания установят скамейки с местами для зарядки гаджетов и подстаканниками. Будет заменен лестничный сход на Зольную улицу и проведены работы по модернизации парковки с автоматизацией въезда и выезда и реализацией технологии Fast Track, позволяющей самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке в зависимости от времени.

Все работы планируется завершить до конца 2023 года.

Ранее капитальный ремонт станции метро "Ладожская" перенесли на 2023 год.

Фото: Telegram / Спб-Главный