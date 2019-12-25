Рекордный рост вкладов отметили в банках Петербурга

В денежном выражении прирост составил 697,8 млрд рублей.

Банки Петербурга зафиксировали значительное увеличение объема вкладов на фоне недавнего повышения ключевой ставки Центральным банком России до 18%. Рост сбережений наблюдается как при сравнении с первым полугодием прошлого года, так и с последними месяцами по отношению к предыдущим. Об этом сообщает "РБК-Петербург".

По данным Центробанка, за последний год в Петербурге сбережения в рублях увеличились на 26%. В денежном выражении прирост составил 697,8 млрд рублей. Регулятор ожидает, что в будущем склонность вкладчиков к накоплению средств на счетах будет только усиливаться.

В банке, в котором наблюдается наибольший прирост, объем вкладов за первые шесть месяцев 2024 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза.

Ранее мы сообщили о том, что загрузка отелей в Петербурге почти достигла 60% за четыре года.

Фото: Pxhere