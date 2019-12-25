Загрузка отелей в Петербурге почти достигла 60% за четыре года

Средняя стоимость проживания составила 8,4 тыс. рублей.

За первые шесть месяцев 2024 года загруженность отелей Петербурга составила 58%. Это самый высокий показатель за последние четыре года. Об этом сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate.

Петербург продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений. Согласно данным Росстата, с января по май город посетили 4,8 млн туристов. Ожидается прибытие 2,4 млн организованных туристов, забронировавших туры через официальных операторов.

По итогам первого полугодия 2024 года загрузка отелей достигла 58%, что на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость проживания составила 8,4 тыс. рублей. Больше всего туристов останавливались в отелях среднего ценового сегмента, где уровень заполняемости достиг 65%.

Ранее мы сообщили о том, что паромная переправа в Петербурге перевезла более 55 тыс. пассажиров за три месяца.

Фото: Piter.TV (создано с помощью GigaChat)