Рейс Петербург— Астрахань совершил вынужденную посадку в Москве

Причиной посадки послужило резкое ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок воздушного судна.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа", осуществлявший перелет по маршруту Петербург — Астрахань, экстренно приземлился в столичном аэропорту Внуково, передает 78.ru.

Причиной посадки послужило резкое ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок воздушного судна, у которой случился сердечный приступ.

Сервис мониторинга авиарейсов Flightradar подтверждает, что самолет находился в небе немногим дольше часа. Точные обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться.

Ранее мы сообщили о том, что Мьянма прекратила авиасообщение с Россией. Рейсы авиакомпании Myanmar Airways International перестанут летать в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, произошедшего в конце марта. Аэропорт максимально пытался поддержать перевозчика различными рекламными акциями, но загрузка рейса до последнего времени была невысокой.

Фото: Piter.TV; Flightradar24