С 21 по 24 июня в Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей

За вождение в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством.

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Рейды пройдут в выходные дни с 21 по 24 июня.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

На прошлых выходных полицейские провели масштабный рейд на байк-фестивале в Луге.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО